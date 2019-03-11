البشير يرحب بمبادرة جامعة الخرطوم حول الأوضاع الراهنة بالبلاد

رحب الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ بمبادرة جامعة الخرطوم؛ فيما يتصل بالأوضاع الراهنة بالبلاد. وأشاد البشير لدي لقائه اليوم الاثنين بالقصر الجمهوري بالخرطوم وفد من أساتذة جامعة الخرطوم بالدور الأصيل الذي تضطلع به الجامعة حيال القضايا والمستجدات . ومن جانبه قال رئيس منبر الحوار والسياسات بجامعة الخرطوم؛ البرفيسور عبدالملك محمد عبد الرحمن إن الجامعة تقوم بدراسة المستجدات التي تجابه البلاد ووضع الحلول لها. Advertisements وأعلن عن استعداد جامعة الخرطوم وضمن مسؤوليتها الوطنية التفاعل مع كل القضايا ووضع رؤيتها لاستقرار البلاد سياسيا واقتصاديا. وتدعو المبادرة الى تشكيل حكومة انتقالية من كفاءات بالتوافق بين القوى السياسية الفاعلة.

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