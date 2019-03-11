الجيش الفنزويلى يبدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة فى البلاد

وقال لوبيز - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية أطلقت اليوم نظام مراقبة جوية لخطوط الطاقة، كما وضعت جميع الأهداف الاستراتيجية من يوم أمس تحت الحماية المادية على مستويات مختلفة، من أجل تثبيت النظام ومنع أى هجوم آخر".
وذكرت التقارير - فى وقت سابق - أن قوات الأمن فى فنزويلا تعزز التدابير الأمنية بشكل غير مسبوق على خلفية مشاكل الكهرباء فى البلاد.
وكان نظام توزيع الطاقة الكهربائية فى فنزويلا قد تعطل بسبب حادث وقع فى أكبر محطة للطاقة الكهرومائية (الغوري) فى البلاد .. ووصفت المؤسسة الوطنية للكهرباء (كوربوليك) الحادث بأنه تخريب وحلقة من حرب الطاقة ضد فنزويلا.
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