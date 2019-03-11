الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء و3 جنود خلال اشتباكات

أعلن الجيش المصري في بيان اليوم الاثنين، القضاء على 46 عنصرا متطرفا “شديدي الخطورة”، ومقتل 3 جنود خلال تبادل لإطلاق النار في نطاق شمال ووسط سيناء.
وأكد الجيش أنه ألقى القبض على “100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم”، و”اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، ومواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة في شمال ووسط سيناء”.
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