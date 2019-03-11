صراع الحذاء الذهبي.. ميسي يغرد فى الصدارة ومحمد صلاح يزامل 7 لاعبين

يتصدر ليونيل ميسي ، نجم برشلونة الإسباني، قائمة الهدافين فى دوريات أوروبا الكبرى "بيج 5"، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 26، ليظل مرشحاً بارزاً لحصد جائزة "الحذاء الذهبى" التى تمنح لأفضل هداف فى "بيج 5". وسجل ميسي هدفاً فى فوز برشلونة على رايو فاليكانو بنتيجة 3 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا". ويحتل كيليان مبابى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الثانى بـ24 هدفاً، بينما يحتل كوالياريلا نجم سامبدوريا الإيطالي المركز الثالث فى قائمة الهدافين بدوريات أوروبا الكبرى "بيج 5" برصيد 20 هدفاً. ويأتي بيونتيك نجم ميلان الإيطالى وكريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالى فى المركز الثالث برصيد 19 هدفاً، يليهم سيرجيو أجويرو هداف الدوري الانجليزى برصيد 18 هدفاً، ثم لويس سواريز مهاجم برشلونة ومحمد صلاح نجم ليفربول وهارى كين قائد توتنهام وأوباميانج لاعب أرسنال وكافانى مهاجم باريس سان جيرمان وروبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وزاباتا لاعب أتلانتا الايطالي، ونيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي برصيد 17 هدفاً.

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