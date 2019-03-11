وزارة الصحة تحذر من تأخر الاستيراد ونقص في الأدوية المنقذة للحياة

حذرت وزارة الصحة السودانية؛ من تأخر عمليات الاستيراد الأدوية؛ وطالبت بتوفير النقد الأجنبي للشركات لسد النقص في النقص في بعض الأصناف؛ وكشفت أن المتاح من بعض الأدوية تكفي لفترة ليست بالطويلة.
وقال وكيل وزارة الصحة؛ د. بابكر جابر كبلو؛ هنالك شح في بعض الأدوية المنقذة للحياة؛ وطالب البنك المركزي بضرورة توفير النقد الأجنبي لأحداث الانفراج في الأدوية.
وأشار كبلو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين على هامش الملتقى الهندي السوداني إلى وعود البنك المركزي بتوفير النقد الأجنبي الأسبوع المقبل إلى الشركات التي قدمت لعمليات الاستيراد بعد تخصيص نسبة 10% من حصيلة الصادر.
وأكد كبلو على أهمية مراقبة الأدوية في ظل تباين الأسعار من شركة لأخرى؛ وإصرار المرضى على التعامل مع أدوية بعينها رغم كفاءة وجودة كل الأدوية سواء اختلاف الشركات.
وكانت لجنة صيادلة السودان المركزية؛ كشفت أن عددا من الشركات بصدد اتخاذ قرارات بوقف استيراد الدواء من بلدان المنشأ للسودان لحين إشعار آخر.
وأرجعت ذلك إلى إلزام المجلس القومي للأدوية؛ للشركات بتسعير الدواء بسعر صرف الآلية ٤٧.٥ جنيها للدولار الواحد؛ بينما سعر التحويل في البنوك تجاوز الــ (٩٠) جنيه للدولار.
وأضافت في بيان أن الشركات تتحمُل تكاليف التحويل التي تتجاوز ٤٢.٥ جنيه على كل دولار مما يؤدي إلى خسائر كبيرة و تآكل هامش الربح.
و توقعت اللجنة إغلاق عدد كبير من شركات الدواء أو تخفيض عمالتها.
وطالبت بنك السودان المركزي والمجلس القومي للأدوية؛ بالإيفاء بالتزاماتهم بتوفير النقد الأجنبي بسعر الآلية؛ والتدخل العاجل لتلافي ضرر هذا الانسحاب.
الجدير بالذكر أن عدد من شركات العاملة في الدواء توقفت عن استيراد العديد من أصناف الأدوية.
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