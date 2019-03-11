الخارجية تكشف عن زيارة مرتقبة لبوغدانوف إلى الخرطوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير بابكر الصديق، أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، سيزور الخرطوم.
وقال المتحدث، لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال حول المسؤول الروسي الذي سيزور الخرطوم: “سيأتي نائب وزير الخارجية الروسية والمسؤول الشرق الأوسطي وأفريقيا في الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف”.
وكانت صحيفة “الانتباهة” السودانية كشفت عن زيارة يقوم بها مسؤول روسي رفيع إلى الخرطوم بنهاية الأسبوع الجاري، وسيجري محادثات مع بعض المسؤولين بالدولة حول القضايا الداخلية بالبلاد، بجانب القضايا الإقليمية والدولية.
وذكرت الصحيفة “الانتباهة” المستقلة، أمس الأحد، عن مصادرها، أن “مسؤولا روسيا رفيع سيصل العاصمة الخرطوم مع نهاية الأسبوع الجاري”، مضيفة أنه “سيقابل عددا من المسؤولين السودانيين بالحكومة، وسيجري محادثات حول تطورات الداخلية في البلاد، بجانب تطورات الإقليمية والدولية”.
وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة المسؤول الروسي “تأتي في إطار تعميق العلاقات بين البلدين التي ستشهد تطورات مهمة”.
سبوتنيك
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