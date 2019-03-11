مبادرة من المؤتمر الوطني لمسح شعار (#تسقط_بس) من جدران الشوارع والمنازل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت دائرة التعليم العالي بأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني، عن مبادرة جديدة باسم (نفرة اصطفاف العزة) من بين أعمالها مسح شعار (تسقط بس) من جدران الشوارع والمنازل، وقطع أمين أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني هشام التيجاني، أن أخلاقهم لا تسمح لهم بمواجهة الشعب السوداني الذي وصفه بالطيب، واتهم جهات بأنها تسعى لإحداث مواجهة بين الوطني والشعب، وانتقد هشام لدى مخاطبته نفرة اصطفاف العزة لدائرة التعليم العالي بأمانة الطلاب حسب صحيفة آخر لحظة أمس، من يثيرون الكراهية بمواقع التواصل.

من جهته دعا رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، سر الختم الأمين، عضوية الحزب بأن لا تخجل أو تتوارى من الناس، وقال: (يجب أن نرفع رأسنا ولا نتوارى، ودايرين السودان كلو يبقى كيزان)، وأضاف (النخلة الطويلة الفيها البلح بجدعوها بالحجارة).