اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

مبادرة من المؤتمر الوطني لمسح شعار (#تسقط_بس) من جدران الشوارع والمنازل

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت دائرة التعليم العالي بأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني، عن مبادرة جديدة باسم (نفرة اصطفاف العزة) من بين أعمالها مسح شعار (تسقط بس) من جدران الشوارع والمنازل، وقطع أمين أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني هشام التيجاني، أن أخلاقهم لا تسمح لهم بمواجهة الشعب السوداني الذي وصفه بالطيب، واتهم جهات بأنها تسعى لإحداث مواجهة بين الوطني والشعب، وانتقد هشام لدى مخاطبته نفرة اصطفاف العزة لدائرة التعليم العالي بأمانة الطلاب حسب صحيفة آخر لحظة أمس، من يثيرون الكراهية بمواقع التواصل.

من جهته دعا رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم، سر الختم الأمين، عضوية الحزب بأن لا تخجل أو تتوارى من الناس، وقال: (يجب أن نرفع رأسنا ولا نتوارى، ودايرين السودان كلو يبقى كيزان)، وأضاف (النخلة الطويلة الفيها البلح بجدعوها بالحجارة).

المادة السابقةتشريعي الخرطوم يطالب بإتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تسبب في إستفزاز مواطني بري
المقالة القادمةالخارجية تكشف عن زيارة مرتقبة لبوغدانوف إلى الخرطوم
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مبادرة من المؤتمر الوطني لمسح شعار (#تسقط_بس) من جدران الشوارع والمنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا