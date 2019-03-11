خبير إقتصادي يكشف عن عودة (بواخر) للعمل باعتها الحكومة كـ(خردة).!

الخليج 365 :

قال الخبير الإقتصادي د. عبدالله الرمادي أن سياسة الخصخصة أسوأ إجراء يتخذ في تاريخ الإقتصاد السوداني، وإن الدولة ليست لديها قطاع إقتصادي يتمتع بالمعرفة الإدارية والقدرة المالية .

وإستدل الرمادي بأن هنالك مايزيد عن الـ(90%) من المؤسسات التي وئدت بالسودان، وعلل هذا الوأد بأنه ليس هناك قطاع خاص في وجود إصرار لتخصيص هذه المؤسسات، وكشف الرمادي في حديث لـ(مصادر) أن ما تم في السودان هو تصفية للمؤسسات المنتجة وليس خصخصة .

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وذكر وبحسب صحيفة الأخبار، ان الدولة تخسر سنوياً تكلفة نقل نهري تقدر بـ(1.300.000.000) دولار نتيجة لبيع بواخر (سودان لاين) على أنها حديد خردة، وحدث أن جاءت محملة بالبضائع من أوروبا للسودان .