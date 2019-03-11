لوشي: أنا حزينة شديد..!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
عبرت الإعلامية آلاء المبارك الشهيرة بـ(لوشي) عن حزنها الشديد عبر صفحتها بـ(الفيس بوك) دون إبداء أي أسباب، وقالت في منشور كتبته صباح أمس: (بالرغم من كل حاجة في الدنيا حلوة، وكل حاجة حوليني ممكن الناس تقول إني أكثر بنت مبسوطة في الدنيا، بس أنا عكس كدا، أنا حزينة شديد والله)، لوشي بعد كتابتها وتعبيرها عن حزنها، تفاعل معها عدد كبير من متابعيها ومعجبيها، وكانت أغلب التعليقات حسب صحيفة آخر لحظة، أجمعت على أن الحزن لا يليق بها، لوشي بدورها شكرت كل من دعا لها بأن يرزقها الله السعادة.
يذكر أن لوشي انضمت مؤخراً إلى قناة الهلال الفضائية، وحظيت بترحيب عالٍ من زملائها الجدد، وكانت محل حفاوة الجميع.
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