طلاب بجامعة خاصة يعتدون بالضرب على زميلهم لم يقاطع الامتحانات

تعرض طالب يدرس بالسنة الثانية في كلية الطب بجامعة خاصة للاعتداء من قبل زملائه الذين أوسعوه ضرباً، فضلاً عن إساءته بألفاظ نابية والتشهير به في وسائط التواصل الاجتماعي لامتناعه عن تنفيذ اعتصام دعا له طلاب الكلية ومقاطعة الامتحان.

واستنكرت أسرة الطالب غياب الحماية لابنها رغم اعتماد الجامعة اللوائح المحاسبية، وأوضح والد الطالب في تصريحات حسب صحيفة الصيحة أمس، أنه قابل إدارة الجامعة للوقوف على الإجراءات التي اتخذت في الحادثة الموثقة عبر الكاميرات المثبتة داخل الحرم الجامعي، وقال إنه صدم لعدم اتخاذ الإدارة أي إجراء، وأشار إلى أن مدير الجامعة رد على استفساراته بمطالبته بالتوجه للنيابة وتعيين محامٍ وفتح بلاغ لدى نيابة المعلوماتية بخصوص التهديدات والعبارات التي نشرها طلاب كلية الطب – المستوى الثاني في حق زميلهم، وأوضح له أن تكوين لجنة تحقيق بشأن الاعتداء على الطالب داخل الحرم الجامعي تستغرق وقتاً طويلاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)