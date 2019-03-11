إنخفاض كبير في أسعار الخضروات في الفترة المسائية

التاريخ: 11-مارس-2019
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كشفت جولة عن إنخفاض كبير في أسعار أنواع الخضروات كافة بكل أسواق العاصمة القومية، وشمل الإنخفاض الأسواق الطرفية بالأحياء .
وأرجع التجار أسباب التراجع الى ظهور الإنتاج بكميات كبيرة للأسواق، منوهين الى أن الوارد الكبير من إنتاج الولايات للخضروات أدى الى إحداث حالة الوفرة وتراجع في الأسعار خاصة في الفترة المسائية التي تشهد فيها الأسعار تراجعاً كبيراً .
وقال تاجر خضروات في حديثه له بأن هذه الأيام تشهد ظهور إنتاج لأغلب الخضروات، وأن الوارد الكبير من الخضروات أدى الى حالة من الإرتياح وسط المواطنين، مؤكداً على أن القوة الشرائية معقولة بالرغم من إنعدام السيولة .
مشيراً الى أن غالبية المشترين من قبلة الموظفين والعمال في الفترة المسائية بعكس ربات المنزل، منوهاً الى أن أسعار كيلو الطماطم أنخض الى (15) جنيهاً في الأوقات العادية لينخفض أكثر في الفترة المسائية الى (10) جنيهات، وبلغ سعر كيلو البازنجان، الجذر، الكوسا، والخيار الى (15) جنيهاً وفي المساء الى (10) جنيهات .
كما انخفض سعر كيلو البامية الى (30) جنيهاً، بينما تراجع سعر كيلو القرع الى (10 -15) جنيهاً، وتراجع سعر كيلو الفلفلية الى (15) جنيهاً، فيما تراجع سعر ربع البصل الى (70) جنيهاً .
وأرجع التجار التراجع في الفترة المسائية وبحسب صحيفة الأخبار، الى إرتفاع تكلفة التخزين وتخوف التجار من تلف الخضروات لذلك يلجأون للبيع بأسعار منخفضة بدلاً من تكبدهم للخسائر .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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