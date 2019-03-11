الفنانون يقاطعون قناة سودانية 24 لشهر رمضان

كشف فنان شاب شهير رفض ذكر اسمه بأن مجموعة كبيرة من الفنانين أعلنوا مقاطعتهم التامة للظهور عبر برمجة قناة سودانية 24 المخصصة لشهر رمضان القادم وقال : قامت إدارة القناة بالاتصال بعدد من المطربين الشباب ولكنهم رفضوا الظهور والمشاركة في برامج القناة حتى فكرت الإدارة في الإنتاج الخارجي وأن لا تكون القناة طرفاً فيه ولكن أيضاً الفنانين رفضوا العمل لشركات الانتاج الخارجي التي تبث البرامج في قناة سودانية 24، و بحسب صحيفة الأخبار أضاف الفنان قائلاً : سودانية 24 باتت قناة غير محببة لدى معظم الشعب السوداني وظهور أي فنان عبر شاشتها يجلب له الإساءة والشتائم من الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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