مسؤول: رواتب عمال النفايات لم تُعدل منذ “10” سنوات

التاريخ: 11-مارس-2019
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وصف رئيس المجلس الأعلى للبيئة بولاية الخرطوم المكلف حسن إسماعيل مبادرة “تجمع المهنيين السودانيين” بإقامة يوم صحي للنظافة بالسلوك الإيجابي، بغض النظر عن نجاحها أو فشلها في محليات الخرطوم.
وأقر إسماعيل حسب صحيفة الصيحة أمس، بسوء الوضع العام لعمال النفايات، وكشف أن رواتبهم لم تُعدل منذ عشر سنوات، وأوضح أن معظم عمال النظافة الموجودين يعملون حالياً بنظام اليوميات، وأضاف أنهم يتبعون للمحليات من الناحية الإدارية، وقال إن المجلس طالب من قبل بأن يتبع عمل النفايات للمجلس الأعلى للبيئة حتى يشرف ضباط الصحة على عمال النفايات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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