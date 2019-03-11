التاريخ: 11-مارس-2019
5 مشاهدة
سطا لصوص على أبراج إحدى شركات الاتصالات وأستولوا على عدد (40) بطارية إتصالات و(6) بطاريات مولد .
وأبلغ مصدر مأذون أمس أن السرقات إنتظمت (4) مواقع خاصة بإبراج تقوية شبكة الاتصال بمحلية بحري، وتمكن اللصوص من الحصول على البطاريات ومغادرة المواقع دون أن يتمكن أي شخص من توقيفهم .
وأوضحت التحريات الأولية في البلاغ أن السرقات تمت في أوقات مختلفة فيما أن المواقع غير خاضعة للحراسة المستمرة والمشددة .
وكشفت التحريات أن قيمة المسروقات تجاوزت الـ(700) ألف جنيه، وتولت السلطات المختصة وبحسب صحيفة الأخبار، ببحري التحقيق في البلاغ بموجب البلاغ المدون بالسرقة .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر السطو على إبراج شركة إتصالات تجاوزت قيمتها الملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.