السطو على إبراج شركة إتصالات تجاوزت قيمتها الملايين

سطا لصوص على أبراج إحدى شركات الاتصالات وأستولوا على عدد (40) بطارية إتصالات و(6) بطاريات مولد .

وأبلغ مصدر مأذون أمس أن السرقات إنتظمت (4) مواقع خاصة بإبراج تقوية شبكة الاتصال بمحلية بحري، وتمكن اللصوص من الحصول على البطاريات ومغادرة المواقع دون أن يتمكن أي شخص من توقيفهم .

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وأوضحت التحريات الأولية في البلاغ أن السرقات تمت في أوقات مختلفة فيما أن المواقع غير خاضعة للحراسة المستمرة والمشددة .

وكشفت التحريات أن قيمة المسروقات تجاوزت الـ(700) ألف جنيه، وتولت السلطات المختصة وبحسب صحيفة الأخبار، ببحري التحقيق في البلاغ بموجب البلاغ المدون بالسرقة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)