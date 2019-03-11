بالفيديو.. أغنية حماسية للفنانة ميادة قمر الدين منذ “3” سنوات تشعل مواقع التواصل الاجتماعي والمتظاهرين .. (الدايرنا يجينا عديل)

أثارت أغنية “الفزع” الحماسية للفنانة ميادة قمر الدين التي طرحتها منذ العام 2016 أعجاباً واسعاً داخل مواقع التواصل الأجتماعي، وتداولها النشطاء بصورة واسعة بعد أن تم تركيب بعض صور التظاهرات بالفيديو.

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 أدت كلمات أغنية الفزع الحماسية التي كتبها ولحنها الشاعر هيثم عباس الى انتشار بصورة واسعة بين رواد التواصل الاجتماعي الذين قالوا الكلمات أتت في الصميم وسيظل السودان بخير وبه رجال (ياكلو النار). كما وصلت نسبة مشاهدتها على موقع “يوتيوب” لأكثر من 6.060 مليون مشاهدة.

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الجدير بالذكر اعتقد البعض أن الاغنية حديثه طرحتها الفنانة مع الحراك الثوري وخُصت بها المتظاهرين بميدان حي بري الدرايسة الذي أصبح أيقونة للحراك الشعبي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)