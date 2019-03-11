واشنطن تفتح تحقيقاً لسودانيين تحرشوا بالسفير محمد عطا

كشف مصدر مسؤول أن السلطات الأمريكية أبلغت الخرطوم بأنها تتولى كامل مسؤولية حماية سفير السودان بواشنطن محمد عطا المولى، أسوة بمسؤوليتها عن حماية كل السفراء بالعاصمة واشنطن. وأكدت أنها لن تفرط في حماية أحد من السفراء الأجانب بأمريكا، وقالت إن حمايتهم تمثل أولوية لمكتب التحقيقات الفدرالي كونهم ضيوفاً ذوي وضع خاص، فضلاً عن أن التزام واشنطن باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية يوجب هذه الحماية.

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وقال المصدر حسب صحيفة الصيحة، إن السلطات الأمريكية طمأنت الجانب السوداني بأن لديها صور السودانيين الذين تحرشوا بالسفير عطا في أحد المراكز التجارية، وأمام المركز الإسلامي بواشنطن، وأكدت أنها تأخذ مثل هذه السلوكيات إزاء السفير بكل الجدية اللازمة، وكشف أن السلطات الأمريكية أفادت أيضاً بأن وحدة الحماية الدبلوماسية بمكتب التحقيقات الفدرالي حصلت على صور السودانيين المعنيين من كاميرات عديدة من بينها كاميرات المراقبة بالشوارع والمباني المحيطة ومن كاميرات المركز التجاري، وقالت إنها ستخضع أولئك السودانيين لمراقبة لصيقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)