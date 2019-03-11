تعرضت القيادية بحزب المؤتمر الوطني، أمينة إتحاد المرأة بالنيل الأبيض، إبتسام عبدالرحمن لعملية سرقة فقدت بموجبها سيارتها ماركة (بفلو لاندكروزر) .
وحدثت السرقة منتصف نهار أمس، لحظة توقف العربة جوار مصنع للثلج يقع بالمنطقة الصناعية بمدينة كوستي، وقالت مصادر مطلعة أن السائق ترجل عن السيارة لمصافحة أحد الاشخاص ولم يقم بإطفاء المحرك، وعندها قفز مجهول وهرول مسرعاً بالسيارة .
جرى تدوين بلاغ بالواقعة بقسم مباحث كوستي صدر بموجبه وبحسب صحيفة مصادر، نشرة بإوصاف السيارة بينما تنشط الشرطة للقبض على الجاني .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سرقة عربة قيادية بارزة بحزب المؤتمر الوطني في وضح النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.