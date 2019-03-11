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سرقة عربة قيادية بارزة بحزب المؤتمر الوطني في وضح النهار

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تعرضت القيادية بحزب المؤتمر الوطني، أمينة إتحاد المرأة بالنيل الأبيض، إبتسام عبدالرحمن لعملية سرقة فقدت بموجبها سيارتها ماركة (بفلو لاندكروزر) .

 

وحدثت السرقة منتصف نهار أمس، لحظة توقف العربة جوار مصنع للثلج يقع بالمنطقة الصناعية بمدينة كوستي، وقالت مصادر مطلعة أن السائق ترجل عن السيارة لمصافحة أحد الاشخاص ولم يقم بإطفاء المحرك، وعندها قفز مجهول وهرول مسرعاً بالسيارة .

 

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جرى تدوين بلاغ بالواقعة بقسم مباحث كوستي صدر بموجبه وبحسب صحيفة مصادر، نشرة بإوصاف السيارة بينما تنشط الشرطة للقبض على الجاني .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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