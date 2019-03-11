محاكمة متهمين بشهادة الزور في محاولة اغتيال عمدة بشرق النيل

تنظر محكمة الحاج يوسف الجنائية في قضية شاهد بتهمة شهادة الزور في قضية محاولة اغتيال عمدة بشرق النيل. ويذكر أن المتهم تم توقيفه في أعقاب الطعن الذي تقدم به الأستاذ “عبد الله علي حسين” حول شهادة المتهمين بإطلاق الرصاص بمنزل العمدة.

الجدير بالذكر حسب صحيفة المجهر، أن الشرطة ألقت القبض على المتهمين في البلاغ الأول وقدما للمحاكمة، حيث وجهت لهما المحكمة تهمة تحت المادة (144) المتعلقة بالإرهاب، وطعن محامي الاتهام لدى محكمة الاستئناف التي عدلت القرار ووجهت بمحاكمتهم بتهمة الشروع في القتل، حيث تم تأييد القرار في جميع المراحل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)