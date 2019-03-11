شاب يهشم رأس خاله بزجاجة بيبسي

وجهت محكمة جنايات الخرطوم شمال، برئاسة مولانا “حامد صالح” تهمة تحت المادة (139) من القانون الجنائي لشاب تعدى على خاله بالضرب على رأسه مسبباً له الأذى الجسيم، ومن خلال استجواب المتهم أفاد بأن الشاكي مسبقاً، كانت لديه خلافات مع والدته، وقبل وقوع الحادثة بيوم ذهب إلى مجمع الذهب وقابل الشاكي وقام بتوبيخه وطرده وطلب منه عدم الحضور إلى المجمع وعايره بتجارة الحبوب المخدرة، مما دفعه لضربه.

ووفقاً لتفاصيل الملف المدون بقسم شرطة الخرطوم شمال حسب صحيفة المجهر، تقدم الشاكي بعريضة إلى نيابة الخرطوم شمال يفيد فيها بأن المتهم وهو ابن شقيقته، حضر إليه في مكان عمله بمجمع الذهب وأخبره بأن هنالك شخصاً يريد مقابلته، وعندما ذهب لمعرفة الشخص، تعدى عليه بالضرب بزجاجة بيبسي على رأسه مما أدى إلى تهشم رأسه، تم إسعافه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأضاف الشاكي أنه يطلب تعويضاً نسبة للعجز الذي سببه له، بجانب أنه ما زال يعاني من الصداع إثر الضربة، ويطلب تعويضاً قيمته (200) ألف جنيه للضرر الذي لحق به.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)