صدق أو لا تصدق.. الفنان “محمد بشير الدولي” يقوم بتعيين شاب لجمع (النقطة)

قام الفنان الشاب “محمد بشير” الشهير بـ(الدولي) بابتكار وظيفة جديدة ضمن مجموعة عمله الخاصة، حيث قام بتوظيف شاب خصيصاً لجمع (النقطة) .

و(النقطة) هي الأموال التي يقوم المعازيم في صالات الأفراح بنثرها على رأس الفنان أو الفنانة أثناء ترديده للأغنيات خلال الحفل، وظهر الشاب – صاحب الوظفية الجديدة – في عدد من الفيديوهات المنتشرة لحفلات الدولي .

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حيث يقوم وبحسب صحيفة السوداني، بجمع الأموال المتناثرة حول الفنان في حقيبة (صغيرة) يحملها معه، ويعمل على تفريغها في حقيبة (أكبر) ويعود مرة أخرى لجمع (النقطة) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)