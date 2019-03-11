جنوب دارفور تحتفل باليوم العالمي للمرأة

خاطب والي ولاية جنوب دارفور، الفريق الركن أحمد علي أبو شنب، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؛ الذي نظمته وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والوطنية، تحت شعار: (تمكين المرأة من أجل استدامة السلام).
وقال أبو شنب، إن المرأة تستحق هذا الاحتفال لدورها الكبير فى بناء المجتمع وإعداد الأجيال قيادات المستقبل؛ مؤكداً أن حكومته ستولي المرأة اهتماماً وتكون لها سنداً فى كل متطلباتها لأداء دورها الحقيقي فى المجتمع، وأشار إلى أن بنك الإدخار ومصرف الأسرة الآن جاهزان للتمويل، داعياً إلى تقديم دراسات مشاريع والاستفادة من فرص التمويل.
من جانبه، لفت رئيس المجلس التشريعي بالولاية، صالح عبد الجبار، إلى أن المرأة فى الولاية منتجة وفاعلة، ووعد باستمرار المجلس في الشراكة مع المنظمات العاملة ويوناميد من أجل تمكين المرأة.
وتعهد عبد الجبار بسن تشريعات فى المجلس فى المرحلة القادمة تساعد المرأة على العمل والإنتاج.
إلى ذلك، قالت وزيرة الرعاية الاجتماعية، إن الاحتفال تأكيد على العهود والمواثيق الدولية التى وقعها السودان، وقدمت شكرها للشركاء فى الاحتفال من وكالات الأمم المتحدة، ودعت الى أهمية تمكين المرأة من أجل استقرار الأسر والمجتمعات والمحليات؛ بالإضافة الى متابعة وتنفيذ حقوق المرأة فى التعليم والصحة والتعبير؛ إلى جانب محاربة العادات الضارة، مشيرة الى أن المرأة فى المجتمعات القروية النائية تهدم حقوقها ببعض العادات والتقاليد، وناشدت بالإيفاء بنسبة (٣٠٪) التى وضعت لمشاركة المرأة كاملاً، مؤكدة أن المرأة بالحراك الثقافي والمجتمعي يعتمد عليها فى كافة المجالات.
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