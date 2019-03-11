جنوب دارفور تحتفل باليوم العالمي للمرأة

خاطب والي ولاية جنوب دارفور، الفريق الركن أحمد علي أبو شنب، الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؛ الذي نظمته وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل التابعة لوزارة الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات العالمية والوطنية، تحت شعار: (تمكين المرأة من أجل استدامة السلام).

وقال أبو شنب، إن المرأة تستحق هذا الاحتفال لدورها الكبير فى بناء المجتمع وإعداد الأجيال قيادات المستقبل؛ مؤكداً أن حكومته ستولي المرأة اهتماماً وتكون لها سنداً فى كل متطلباتها لأداء دورها الحقيقي فى المجتمع، وأشار إلى أن بنك الإدخار ومصرف الأسرة الآن جاهزان للتمويل، داعياً إلى تقديم دراسات مشاريع والاستفادة من فرص التمويل.