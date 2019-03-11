تعريف العصيان المدني

العصيان المدني هو عبارة عن مصطلح سياسي يمتاز بحضور العمل السلمي الجماعي الذي يتعارض مع قوانين وقرارات الحكومة فمن خلاله يستطيع الشعب التعبير عن مطالبهم دون اللجوء الى العنف ففيه لا يستجيب المواطنون الى قرارات الحكومة ويحاولون اجبار الحكومه على التخلي عن تلك القرارات والقوانين التي تتعارض مع مصلحة المواطنين.

كتعريف آخر هو رفض الخضوع للقانون أو السلطة التي تعد في نظر المحتجين ظالمة، وبالرغم من اشتراك العصيان المدني مع الإضراب السياسي في كونهما وسيلتان تستخدمهما الجماهير لإجبار سلطة مرفوضة، إلا أن الإضراب متعلق بحقوق العمال في مواجهة صاحب العمل (والذي يمكن أن يكون هو الحكومة) بينما يشمل العصيان كل الجماهير حتى ربات البيوت والعاملين في القطاعات الخاصة والمهمشة عمداً ويعمل على شل السلطة الحاكمة تماماً.

وهنا يتمثل دور العصيان المدني في تسديد الضربات الموجعة للنظام القمعي المستبد، وفتح الطريق امام التغيير الذي تصبو إليه جماهير شعبنا. وتتعدد أساليبه ونورد منها: 1- الإمتناع عن العمل في دواوين الحكومة ومؤسساتها (بخلاف الإضراب العادى فإن العصيان المدني يكون في سبيل اهداف لاتتعلق بالعمل). 2- الإمتناع عن سداد مستحقات الدولة كالضرائب و رسوم المرافق كالكهرباء والمياه وتجديد تراخيص المركبات إلخ. Advertisements 3- التظاهر والتجمع بغرض غلق طرق المواصلات وتعطيل العمل ببعض مرافقها مثل الموانئ و محطات السكك الحديدية إلخ. 4- الإمتناع عن التعامل مع المصالح الحكومية وعن التعاون مع ممثلي السلطة. 5- مقاطعة البضائع والخدمات التى تنتجها أو تقدمها مؤسسات إنتاجية أو خدمية مملوكة كلياً أو جزئياً للدولة. #عصيان13مارس

#مدن_السودان_تنتفض

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