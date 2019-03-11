المؤتمر الوطني لـ”عضويته”:”دايرين السودان كلو كيزان”

أعلنت دائرة التعليم العالي بأمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني عن مبادرة جديدة باسم”نفرة اصطفاف العزة” من بين أعمالها مسح شعار”تسقط بس” من جدران الشوارع والمنازل، وقطع أمين أمانة الطلاب بالمؤتمر الوطني هشام التيجاني أن أخلاقهم لا تسمح لهم بمواجهة الشعب السوداني الذي وصفه بالطيب.

واتهم هشام بحسب صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأثنين” جهات بأنها تسعى لإحداث مواجهة بين الوطني والشعب. وانتقد هشام في مخاطبته نفرة اصطفاف العزة لدائرة التعليم العالي بأمانة الطلاب من يثيرون الكراهية بمواقع التواصل. Advertisements من جهته، دعا رئيس القطاع الفئوي بالمؤتمر الوطني ولاية الخرطوم سر الختم الأمين عضوية الحزب بأن لا تخجل أو تتوارى من الناس. وقال” يجب أن نرفع رأسنا ولا نتوارى، ودايرين السودان كله يبقى كيزان”. وأضاف” النخلة الطويلة الفيها بلح بجدعوها بالحجارة

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