صحيفة: الهند توقف تدفق المياه من 3 أنهار إلى باكستان

ذكرت صحيفة (اكسبريس تريبيون) الباكستانية اليوم الاثنين، أنه فى ظل استمرار التوترات بين باكستان والهند بدأت الأخيرة حاليًا فى عرقلة تدفق المياه من 3 أنهار مشتركة بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

وأعلن وزير الدولة للموارد المائية فى الهند أرجون ميجوال عن تلك الخطوة أمس الأحد، فى ولاية رجاستان الهندية التى تقع شمال البلاد على الحدود الباكستانية، قائلا: "إن نيودلهى أوقفت 53ر0 مليون فدان/قدم من المياه فى الأنهار الثلاثة الشرقية التى تتدفق إلى باكستان".

وأضاف "أنه تم تخزين المياه وسيتم استخدامه عندما تحتاجه رجاستان أو البنجاب، كما أنه يمكن استخدامه لأغراض الشرب أو الري".

وكان وزير الطرق والمواصلات والموارد المائية الهندى نيتين جادكارى قد قال، فى فبراير الماضى، إن حكومته قررت قطع المياه عن باكستان وتحويل مسار المياه إلى إقليم كشمير وبونجاب وجابو.

وكان وزير الموارد المائية الباكستانى شوميل خواجة قد صرح، فى وقت سابق، بأن إسلام أباد لا تشعر بالقلق إزاء تصريحات الهند بخصوص منع تدفق المياه لباكستان من حصتها فى الأنهار بموجب معاهدة مياه نهر السند.

يذكر أن هناك معاهدة وقعت عام 1950 تحمل اسم (معاهدة مياه نهر السند) بوساطة البنك الدولى، ومنحت الهند السيطرة على مياه الأنهار الشرقية (ستلج وبياس ورافى)، وأعطت باكستان السيطرة على الأنهار الغربية (السند وجيلوم وتشيناب).