تشريعي الخرطوم يطالب بإتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تسبب في إستفزاز مواطني بري

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أكد مجلس تشريعي ولاية الخرطوم رفضه لمقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي حول سيطرة بعض القوات على ميدان (الدرايسة) ببري .
وطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسبب في إستفزاز مواطني بري عبر مقطع الفيديو ليكون عبرة لغيره .
وشدد رئيس المجلس صديق الشيخ، خلال إجتماع قيادة المجلس أمس، على رفضهم للمواد التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على إستفزاز المواطنين من شخصيات مجهولة .
وطالب مواطني الولاية وأهالي منطقة بري بالخصوص بعدم الالتفات والاستجابة للأشياء التي تعمل على هدم النمسج الإجتماعي وتفكيك المجتمع وزرع الفتن بين المجتمعات المتماسكة .
وقال وبحسب صحيفة السوداني إن مسنوبي القوات النظامية جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع السوداني وينحصر دورها في حفظ أرواح وممتلكات المواطنين في كل أرجاء الوطن .
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