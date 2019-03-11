تشريعي الخرطوم يطالب بإتخاذ إجراءات قانونية تجاه كل من تسبب في إستفزاز مواطني بري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مجلس تشريعي ولاية الخرطوم رفضه لمقاطع الفيديو المنتشرة بوسائل التواصل الاجتماعي حول سيطرة بعض القوات على ميدان (الدرايسة) ببري .

وطالب بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسبب في إستفزاز مواطني بري عبر مقطع الفيديو ليكون عبرة لغيره .

وشدد رئيس المجلس صديق الشيخ، خلال إجتماع قيادة المجلس أمس، على رفضهم للمواد التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل على إستفزاز المواطنين من شخصيات مجهولة .

وطالب مواطني الولاية وأهالي منطقة بري بالخصوص بعدم الالتفات والاستجابة للأشياء التي تعمل على هدم النمسج الإجتماعي وتفكيك المجتمع وزرع الفتن بين المجتمعات المتماسكة .

وقال وبحسب صحيفة السوداني إن مسنوبي القوات النظامية جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع السوداني وينحصر دورها في حفظ أرواح وممتلكات المواطنين في كل أرجاء الوطن .