الهلال ينفي ما تردد عن إعارة لاعبه الصادق شلش

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى مصدر بالمكتب التنفيذي للهلال السوداني، ما تردد عن إعارة نجم الفريق الصادق شلش إلى الأمل عطبرة خلال فترة الانتقالات الحالية. وانتشرت أنباء، خبر انتقال شلش إلى عطبرة، على سبيل الإعارة، ضمن صفقة انتقال لاعب الأمل سليم محمد، الذي أكمل الهلال التفاوض معه.

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