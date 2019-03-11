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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قال المدير الفني للهلال نبيل الكوكي إن فريقه حقق ما يريد في المباراة التي خاضها أمام الأشانتي الغاني، مشيرًا إلى أنهم لعبوا بشكل جيّد ونجحوا في الحصول على نقطة إيجابية رغم الظروف التي واجهتهم.
وأوضح الكوكي أن الإرهاق أثّر على اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة، وأن ذلك لعب دورًا في اهتزاز الشباك.وأكّد مدرب الهلال أن مباراتهم المرتقبة أمام ناكانا في المرحلة الأخيرة من المنافسة تمثّل مفتاح العبور، موضحًا أنها مصيرية وحاسمة لفريقه في بطولة الكنفدرالية.
وحقق الهلال تعادلاً ثمينًا أمام الأشانتي الغاني بهدف لكل فريق، ورفع رصيده إلى ثمانية نقاط
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات مثيرة لمدرب الهلال الكوكي عقب مباراة الاشانتي الغاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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