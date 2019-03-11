الهلال يشكو حكم مباراة الاشانتي لـ(كاف)

الخليج 365 :

خسر الهلال تقدمه حتى الدقيقة 86 الى وتعادل على ملعب بابايارا بأمر الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما ويسا بعد ان احتسب هدفاً للفريق الغاني من تسلل واضح تفاجأ من احتسابه اصحاب الارض قبل الضيوف ،

ومن جانبه يتجه الهلال الى تقديم شكوى رسمياً في لـ(الكاف) ضد الحكم الاثيوبي مرفقاً فيها فيديو الهدف الظالم الذي احتسبه الحكم وعديد الحالات خلال ال90 دقيقة.