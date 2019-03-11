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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكّد المحلل الأكاديمي محمد الناير رصد الحكومة لمبلغ 53 مليار جنيه للدعم في العام الحالي.
وقال الناير في تصريحات أوردتها صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” إن هذا المبلغ ربما لا يغطي حاجة كل السلع حتى نهاية العام، خاصة مع التراجع المستمر للجنيه أمام العملات الأجنبية.
ولفت الناير إلى عدم وجود خيار آخر أمامها سوى تقديم الدعم، داعيًا الحكومة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومعالجة التضخم حتى يسهل عليها الاستمرار في الدعم دون أعباء إضافية على المواطن.
كانت هذه تفاصيل خبر محلل إقتصادي : المبالغ المخصصة لدعم السلع في الموازنة لا تغطي حتى نهاية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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