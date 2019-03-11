محلل إقتصادي : المبالغ المخصصة لدعم السلع في الموازنة لا تغطي حتى نهاية العام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكّد المحلل الأكاديمي محمد الناير رصد الحكومة لمبلغ 53 مليار جنيه للدعم في العام الحالي.

وقال الناير في تصريحات أوردتها صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأثنين” إن هذا المبلغ ربما لا يغطي حاجة كل السلع حتى نهاية العام، خاصة مع التراجع المستمر للجنيه أمام العملات الأجنبية.

ولفت الناير إلى عدم وجود خيار آخر أمامها سوى تقديم الدعم، داعيًا الحكومة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومعالجة التضخم حتى يسهل عليها الاستمرار في الدعم دون أعباء إضافية على المواطن.