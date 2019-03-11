التفاصيل الكاملة لصفقة الصيني مع المريخ 

الخليج 365 :

أكمل ناديا الأهلي الخرطوم والمريخ، اتفاقهما بشأن صفقة اللاعب عماد الصيني، والذي شهدت المفاوضات حوله طوال الأيام الماضية، حالات من القبول والرفض.

وطلب الأهلي الخرطوم، خدمات المهاجم داؤود، الذي توهج في الفترة الأخيرة، لكن نادي المريخ رفض الطلب بسبب تمسك المدير الفني يامن الزلفاني، باللاعب.

وعرض المريخ، لاحقا اليوم الأحد، لاعب وسطه ياسر الطيب “قصاري”، على الأهلي الخرطوم، والذي أصبح جزءا من الصفقة التي وافق عليها أغلبية أعضاء مجلس إدارة الأهلي.

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ومن ناحية، جمع نادي الأهلي الخرطوم، لاعبيه مساء اليوم، بمنزل رئيس مجلس الإدارة، وذلك لتدشين فترة الإعداد للدور الثاني من الموسم، والتي سيكون فيها الأهلي ضمن فرق التحدي “الهبوط”.

وقامت إدارة الرياضة، بتسليم اللاعبين كل حوافز الفترة السابقة، وتقرر أن يبدأ الفريق إعداده، غدا الإثنين، بملعب الإنقاذ، على أن يغادر الفريق لمدينة الدمازين جنوب الأزرق، صباح الثلاثاء المقبل، لخوض فترة معسكر.

وسيخوض الأهلي الخرطوم، فترة الإعداد بمدينة الدمازين، لفترة لا تقل عن 10 أيام، تحت إشراف المدرب المساعد صلاح نور الدين، بينما سينضم إليه المدير الفني برهان تية، بعد عودته من سفره خارج السودان.