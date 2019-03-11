جاء ذلك قبيل توجه الوزير إلى أفغانستان وباكستان - فى أول زيارة له إلى هناك - والذى شدد على أن استقرار أفغانستان يكمن فى باكستان، موضحا أنه سيجرى محادثات فى إسلام أباد لتعزيز التعاون بين البلدين المتجاورين.
كما أكد على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية التاريخية التى من المقرر عقدها فى يوليو المقبل، مشيرا إلى أن عملية السلام ستفتح الطريق لمستقبل آمن لشعب أفغانستان.
وذكر ماس أن ما حققته أفغانستان من إصلاحات فى مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون، فضلا عن تحسن الأوضاع المعيشية يجب الحفاظ عليها، وهذا شرط أساسى لتعاوننا المستقبلي.
على جانب متصل أشار وزير الخارجية الألمانى إلى التوترات الأخيرة بين باكستان و الهند، و قال إن البلدين عليهما الحفاظ على قنوات الاتصال مفتوحة للمساهمة فى إزالة التوترات، مؤكدا على أن استقرار المنطقة سيساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألمانى: نواصل العمل لحل النزاعات سلميا فى المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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