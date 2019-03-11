وأكد سلامة فى تصريحات تليفزيونية، أن الملتقى سيعتمد على بوتقة واسعة من المدخلات منها ما جاء فى اجتماعات مجلسى النواب والدولة ومبادرات ولقاءات أبوظبى وباريس وباليرمو، وخطة العمل الأممية التى سيحولها الملتقى الوطنى إلى مخرجات.
وأضاف سلامة أن الملتقى الوطنى الليبى سيمثل 23 فئة من الليبيين جميعا تشمل المدن، الأحزاب، رؤساء الجامعات، رؤساء النقابات، شيوخ القبائل، البلديات، أعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الدولة، كل الأجسام الاجتماعية والسياسية، والمكونات والأقليات العرقية، مؤكدا أنه سيكون هناك ممثل أو اثنين عن كل فئة.
وأشار غسان سلامة إلى أن البعثة الأممية قامت بدراسة الوضع فى 14 مدينة ليبية لاختيار إحداها لاستضافة فعاليات الملتقى، واستقر الاختيار على ثلاث مدن ستستضيف إحداها الملتقى الوطنى الليبى، منوها إلى أنه سيختار المدينة اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممى إلى ليبيا: الملتقى الوطنى الليبى يعقد فى أقل من شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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