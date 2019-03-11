بالصور.. تظاهرات حاشدة بجامعة اليرموك

تظاهر العشرات من طلاب وطالبات جامعة اليرموك احتجاجا على نظام الرئيس عمر البشير ورفضا لمواصلة الدراسة تضامنا مع اصدقائهم. واعتقلت السلطات الأمنية السودانية نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض، مريم الصادق المهدي، يوم امس عقب مشاركتها في تظاهرة منددة للنظام. والمهدى هو آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان وقد أطاح به الرئيس الحالي عمر حسن البشير في انقلاب عام 1989.

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