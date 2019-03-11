مدرب الهلال: كنا نستحق الفوز على الاشانتي..

عبّر التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للهلال عن رضاءه على النتيجة التي انتهت مباراة فريقه امام الاشانتي.

وقال في تصريحاته عقب المباراة: لقد كانت مباراة جيدة وجئنا إلى هنا بنية الفوز والحصول على النقاط الثلاث. سجلنا هدفًا في الشوط الأول وكان بإمكاننا تسجيل المزيد لكن اللاعبون لم يكونوا في يومهم واهدروا فرصاً سهلة امام المرمى.

وتابع: تغيرت الأمور في الشوط الثاني ولعب الاشانتي من اجل التعادل فيما عملنا على الاحتفاظ بالكرة اكثر لكن الاشانتي نجح في ادراك التعادل في الدقائق الاخيرة.

وكشف الكوكي انه سيعمل على تصحيح الاخطاء التي صاحبت الاداء في المباراة وتجهي الفريق بالشكل الأمثل قبل لقاء الجولة الاخيرة امام ناكانا الذي ندخله بخيار الفوز فقط من أجل التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.

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أما مدرب الاشانتي تشارلز اكونور فقال عقب المباراة: نشعر بخيبة امل بسبب التفريط في الفوز على ارضنا ولكننا في نفس الوقت سعداء لأننا لم نخسر المواجهة.

لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول لكننا عدنا في الشوط الثاني بقوة واستطعنا خلق عدد من الفرص حتى نجحنا في ادراك التعادل.

وكشف اكونور ان المباراة المقبلة امام زيسكو هي مباراة التأهل بالنسبة لفريقه وسيخوضها بكل جدية من أجل الانتصار فيها وحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية.