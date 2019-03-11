زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية لولاية نهر النيل الشهر المقبل

أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية للولاية شهر أبريل القادم، في وقت كشفت فيه عن تنسيق تام مع الأجهزة الأمنية لمنع عمليات تهريب الذهب والوقود والدقيق.

وقال الفريق ركن الطيب المصباح والي الولاية بحسب (smc) إن زيارة رئيس الجمهورية ستكون عقب تشكيل الحكومة الجديدة بالولاية، بجانب أنها ستأتي بعد الإنتهاء من عمليات الحصاد، كاشفاً عن تنسيق تام بين الأجهزة الأمنية لمنع عمليات التهريب بكافة أشكاله للحفاظ على ثروات الولاية.

وفي سياق متصل كشف المصباح عن زيارة نائب رئيس الجمهورية محمد عثمان يوسف كبر للولاية الأربعاء القادم لتدشين عمليات حصاد القمح الرسمية بمنطقة الزيداب، مشيراً إلى أن عمليات الحصاد بدأت بمنطقتي شندي والمتمّة.