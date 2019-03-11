التربية تتعهد بالتحقيق حول وضع أسئلة خارج المقرر

تعهدت وزارة التربية والتعليم بفتح تحقق حول سؤال وجزء من سؤال من خارج المقرر خلال امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني بالشهادة السودانية، وذلك عند بداية التصحيح بمراجعة الأسئلة بواسطة مختصي المادة من كبار المصححين.

وأفاد وكيل الوزارة، الطاهر حسن، رئيس مجلس الامتحانات، بأن هنالك إفادات وردت من بعض معلمي التعليم الفني بالمدارس الثانوية بأن امتحان مادة اللغة العربية المقرر على طلاب المساق الفني والذي جلس له الطلاب بالسبت قد ورد به سؤال وجزء من سؤال من خارج المقرر.