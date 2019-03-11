كسلا تتحسب لقطوعات الإمداد المائي في الخريف

اطلع وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بكسلا، مجذوب أبو موسى مجذوب، على موقف تحسين مستوى الإمداد المائي بالولاية، بجانب توصيل خطوط المياه من الآبار الجديدة لأحياء الضفة الغربية، وتعهد بالعمل للحد من القطوعات في فصل الصيف.

وشدد الوزير خلال لقائه بمكتبه يوم الأحد بالمدير العام لهيئة مياه الشرب بالولاية المهندس عثمان محجوب الحسن، شدد على أهمية التنسيق والمتابعة للحفاظ على استمرارية المشروعات المنفذة.