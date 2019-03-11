استشهاد شاب فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

استشهد صباح اليوم الاثنين، الشاب الفلسطينى بسام سامى عثمان صافى (22عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها فى 22 فبراير الماضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة فى غزة صباح اليوم الاثنين، استشهاد الشاب متأثرا بجروحه التى أصيب بها قبل نحو أسبوعين بمسيرات العودة وكسر الحصار. وكان الشاب الفلسطينى قد أصيب بقنبلة غاز برأسه بشكل مباشر ما أدى لإصابته بجروح بالغة الخطورة أدت إلى استشهاد صباح اليوم.

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