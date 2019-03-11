البنك المركزى التركى: عجز المعاملات الجارية لتركيا 813 مليون دولار فى يناير

قال البنك المركزى التركى، اليوم الاثنين، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا بلغ 813 مليون دولار فى يناير. جاء الرقم دون توقع رويترز ، والذى كان لعجز قدره 0.825 مليار دولار، حيث كان عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار في 2018 بأكمله.



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