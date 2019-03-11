محاكمات بمحكمة الطوارى بمدينة بورسودان القضارف"تقرير"

حكمت محكمة الطوارى بمدينة بورسودان القضارف امس على كل من هاشم بسيونى ويس محمد الجاك بالغرامة 10الف جنيه والسجن 6اشهر فى حال عدم الدفع ،فيما اعتقلت الاجهزة الامنية 5اشخاص من داخل المحكمة بحجة مشارتكهم فى مظاهرة سابقة.

وقال ان محكمة الطوارى بمجمع المحاكم بالمدينة حكمت امس الاحد على هاشم بسيونى ويس محمد الجاك بالغرامة 20الف بحجة مشاركتهما فى مظاهرة الاسبوع الماضى وقال الشهود ان الحكم وجد استنكارا من قبل الحشود بالهتافات داخل المحكمة واشار الى الحضور جمعوا المبلغ فى الحال ودفعها واخلت المحكمة سبيل المحكومين.