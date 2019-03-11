محاكمات بمحكمة الطوارى بمدينة بورسودان القضارف"تقرير"

وقال ان محكمة الطوارى بمجمع المحاكم بالمدينة حكمت امس الاحد على هاشم بسيونى ويس محمد الجاك بالغرامة 20الف بحجة مشاركتهما فى مظاهرة الاسبوع الماضى وقال الشهود ان الحكم وجد استنكارا من قبل الحشود بالهتافات داخل المحكمة واشار الى الحضور جمعوا المبلغ فى الحال ودفعها واخلت المحكمة سبيل المحكومين.
من جهة ثانية ذكر الشهود ان جهاز الامن اعتقل خمسة اشخاص من داخل المحكمة بحجة مشاركتهما فى مظاهرة سابقة واقتادتهم الى معتقلات جهاز الامن بالمدينة والمعتقلين هم رامى خضر مع 4اشخاص اخرين حيث تم تحويل رامى من المعتقل الى قسم شرطة الاوسط.
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