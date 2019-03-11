وسط خلافات الأحزاب.. البرلمان يناقش الطوارئ

تقدم اللجنة الطارئة لدراسة قرار الرئيس السوداني؛ عمر البشير؛ بفرض حالة الطوارئ؛ اليوم الأثنين؛ تقريرها الى البرلمان.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان عضو اللجنة الطارئة اللواء الهادي آدم؛ أن اللجنة عكفت طيلة الايام الماضية على مناقشة القرار.

وتوقع أن يتوصل أعضاء البرلمان الى توافق حول الفترة الزمنية التي يرونها مناسبة لإستمرار حالة الطوارئ.

وأكد ادم فاعلية قانون الطوارئ في الحد من عمليات التهريب ومكافحتها؛ وتوفير السلع خاصة الدقيق والوقود ومنع تهريبهما.

واشار الى أن أوامر الطوارئ لا تحد من حركة المواطنين وتنقلهم.

وفي ذات المنحى أعلنت كتلتي حزبي المؤتمر الشعبي والاتحادي الديمقراطي رفضهما لحالة الطوارئ.

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كما تراجعت كتلة التغيير التي تضم عددا من النواب المستقلين تراجعها عن تاييد قرار الرئيس البشير بإعلان حالة الطوارئ.

وقال وزير العدل؛ محمد احمد سالم؛ الأسبوع الماضي؛ يمكن لرئيس الجمهورية انهاء حالة الطوارئ متى مارأى زوال الاسباب.

وتقول احزاب المعارضة ان فرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة الاحتجاجات الواسعة التي تطالب برحيل الرئيس البشير عن الحكم.

ومنذ فرض الطوارئ حوكم العشرات من المتظاهرين في محاكم الطوارئ باحكام متفاوتة بالسجن والغرامة.

