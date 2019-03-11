تظاهرات الجزيرة "تقرير"

وخرج العشرات من شباب حى المدنيين بمدينة ود مدنى امس فى موكب مناهضة قانون الطوارى المعلن من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير.
وقال شهود عيان ان المتظاهرين تجمعوا امام محكمة طوارى بود مدينى فى الصباح الباكر امس ومنها توجهوا الى حى المدنيين حيث تجمعوا امام منزل احد المحتجين الذين براتهم المحكمة مرددين هتافات تنادي بالحرية والعدالة .
كما خرج العشرات من مواطنى منطقتى تنوب واربجى بمحلية الحصاحيصا امس فى مظاهرة حاشدة تطالب بالحرية واسقاط النظام.
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