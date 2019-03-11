الفنانة “أفراح عصام” :هدى عربي عندها معاي (مشكلة شخصية)

الخليج 365 :

أكدت الفنانة الشابة “أفراح عصام” ضمن حلقة تم تسجيلها مؤخراً من برنامج (الصندوق) والذي سيبث على شاشة قناة إنغام، أن هنالك (مشكلة شخصية) ما بينها والفنانة “هدى عربي” .

وزادت “أفراح” أنها تفضل الاحتفاظ بأسباب تلك المشكلة، بالإضافة لأنها وعلى الرغم من الخلاف الكبير ما بينها و”هدى” إلا أنها تعتبرها من الفنانات المميزات صاحبات التجربة المختلفة، ووأصلت أنها كانت تحاول وشتى السبل تفادي الأخيرة وعدم الاحتكاك معها بأي شكل كان، إلا أنها فشلت في ذلك تماماً .

وخلفية هذا الخبر ترجع الى أن خلافاً حاداً كان قد إندلع في تسجيلات برنامج (أغاني وأغاني) ما بين المطربتين العام الماضي، ووصل الى حد الاشتباك بالأيدي بينهما، قبل أن يتدخل عدد من العازفين وإدارة القناة لفض ذلك الاشتباك .

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وكان أن قام مجلس المهن الموسيقية بإستدعاء كل من المطربتين “أفراح عصام” و”هدى عربي” وذلك للتحقيق معهما حول الملاسنات التي دارت بينهما داخل تسجيلات (أغاني وأغاني) وذلك بعد الضجة الإعلامية الكبيرة التي صاحبت تلك الحادثة .

وتؤكد المصادر أن “أفراح” و”هدى” ظلتا في حال من الخصام المستمر منذ العام الماضي، ولم تنجح عشرات الوساطات في رتق ما تهتك بينهما من نسيج المحبة والمودة .

جدير بالذكر وبحسب صحيفة السوداني أن برنامج (الصندوق) وهو فكرة وتقديم أحمد دندش، ويستضيف البرنامج عدداً من الشخصيات الاجتماعية والفنية المتميزة والمثيرة للجدل أحياناً .