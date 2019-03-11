حادثة غربية .. سعودية تنسى رضيعها بالمطار وتستقل الطائرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اضطرت إحدى الرحلات التابعة للخطوط الجوية السعودية العودة مجددا بعد الإقلاع مباشرة، بسبب نسيان راكبة رضيعها في المطار.

وتسببت راكبة سعودية في عودة الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة مرة أخرى عقب إقلاعھا، بعدما فاجأت الجمیع بنسیانھا الرضیع في المطار.

ووثق مقطع فیديو متداول محادثة بین قائد الطائرة وبرج المراقبة بالمطار، يطلب خلالھا قائد الطائرة التحضیر لعودة الرحلة مرة أخرى، لإحضار رضیع نسیته أمه في المطار. سبوتنيك

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