الصفاقسي يضرب النجم الساحلي ويتأهل لربع نهائي الكونفدرالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حقق الصفاقسي فوزا ثمينا على ضيفه ومواطنه، النجم الساحلي (2-1)، اليوم الأحد، لحساب الجولة الخامسة لدور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وبذلك، استعاد الصفاقسي صدارة المجموعة، بـ9 نقاط، ليضمن تأهله رسميا إلى ربع النهائي، بينما تجمد النجم الساحلي عند 7 نقاط، في المركز الثاني.

وافتتح الصفاقسي التهديف في الدقيقة 58، عن طريق فراس شواط، الذي استغل هفوة صدام بن عزيزة، لياخذ الكرة ويغالط الحارس.

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لكن النجم الساحلي رد سريعًا بهدف التعادل، بعد 4 دقائق، عبر صدام بن عزيزة، بتصويبة رأسية من ضربة ركنية.

وألقى الصفاقسي بكل ثقله بحثًا عن التهديف، ليحصل على ركلة جزاء، أعلن عنها الحكم الجزائري مصطفى غربال، بعد استشارة مساعده الأول، عبد الحق تشالي، الذي أكد وجود خطأ على لاعب النجم، زياد بوغطاس، ضد مهاجم الصفاقسي شواط.

وحول نسيم هنيد ركلة الجزاء إلى هدف الفوز (2-1)، لصالح الصفاقسي.

وعبثا حاول النجم الساحلي إدراك التعادل، رغم أن مدربه روجيه لومير، أقحم فراس بالعربي مكان عمار الجمل، بعدما أصبح الصفاقسي يلعب منذ الدقيقة 80، بـ10 لاعبين، بعد إشهار البطاقة الحمراء لمحمد علي منصر، لكن المباراة انتهت بفوز أصحاب الأرض (2-1).