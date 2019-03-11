إلهان عمر تتعرض لهجوم حاد من مذيعة أمريكية بسبب الحجاب وإسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرضت البرلمانية المسلمة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، إلى هجوم من المذيعة في قناة “فوكس نيوز”، جانين بيرو.

وقالت بيرو، إن ارتداء إلهان عمر للحجاب والتزامها بالشريعة الإسلامية، مخالف للدستور الأمريكي.

وأضافت، أن النائبة عن الحزب الديمقراطي، تناهض “إسرائيل”، من خلال معتقداتها الإسلامية.

وأشارت، إلى أن “نظرة إلهان عمر المعادية لإسرائيل، لم تجلبها من الحزب الديمقراطي، إن لم يكن كذلك، فمن أين تلك النظرة المعادية؟ فكروا بالأمر، عمر ترتدي الحجاب، وفقا لتعليمات القرآن، التي تأمر النساء أن يتحجبن لكي لا يتعرضن للتحرش”.

وتابعت: “هل يدلل التزامها بالحجاب، على التزامها بالشريعة الإسلامية؟.. هذا بحد ذاته مناقض للدستور الأمريكي”.من جهتها، قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، إنه على الرغم من ادعاءات بيرو، فإنه لا يوجد أي دليل على خرق إلهان عمر لقانون الدستور الأمريكي.

ووصف، أستاذ العلوم السياسية الأمريكي، بريان كلاس، تعليقات بيرو، بأنها “كراهية ضد الإسلام، من حليف مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب”.

وكانت إلهان عمر، النائبة المحجبة الوحيدة في الكونغرس، وإحدى مسلمتين في البرلمان الأمريكي حاليا، أدانت الأسبوع الماضي قيام مجموعات للضغط بالدفع باتجاه “الولاء لبلد أجنبي”، مشيرة بذلك إلى إسرائيل ولجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك).

وأثارت هذه التصريحات استياء برلمانيين من الحزبين، رأوا أنها تذكر باتهامات سابقة معادية للسامية حول “الولاء المزدوج”.

وعلق ترامب، الجمعة، أن خصومه في الحزب الديمقراطي تحوّلوا إلى حزب “معادٍ لإسرائيل”، و”معادٍ لليهود”، بعد تصريحات إلهان عمر.

القدس العربي