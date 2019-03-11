الجنيه السوداني يصعد مقابل العملات الأجنبية بالسوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : صعد الجنيه السوداني فجأة صبح اليوم الاثنين امام العملات الأجنبية في السوق الموازية حسب متعاملون في السوق . العملة الصرف مقابل الجنيه وفقاً لموقع اخبار السودان

الدولار الامريكي 66.00 جنيها ( التعاملات البنكية 80 )

الريال السعودي 18.20جنيها

الدرهم الاماراتي 20.40 جنيها

اليورو 78.00 جنيه

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