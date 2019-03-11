بنك الخرطوم يستأنف التحويلات المصرفية مع المملكة

الخليج 365 :

أعلن بنك الخرطوم، عن استئناف التحويلات الفورية المالية بين السودان والسعودية. وفي العام 2014 تلقى بنك السودان المركزي إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من وإلى المصارف.

وقال البنك إنه استأنف التحويلات بينه والمملكة عبر بنك الجزيرة السعودي. وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار مساعي المصرف المستمرة لتوسيع وتعزيز شبكة المراسلين. وتعرضت المصارف السعودية إلى ضغوط من جهات غريبة بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه بحسب صحيفة الانتباهة، منذ تسعينيات القرت الماضي.