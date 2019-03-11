الخليج 365 : متوسط اسعار العملات في السودانفي السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 11\03\2019م (وقت نشر الخبر ) سعر صرف مقابل الجنيه وفق بيانات موقع اخبار السودان الدولار الامريكي66.00 جنيها ( التعاملات البنكية 80 ) الريال السعودي 18.20جنيها الدرهم الاماراتي20.40 جنيهااليورو78.00 جنيهالجنيه الاسترليني90.11 جنيه الجنية المصري3.00 جنيه الريال القطري19.10 جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السواني ليوم الاثنين الموافق11مارس2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.