تفاصيل عاجلة وجديدة عن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

شهاب محمد - الخرطوم - السودلن اليوم:

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” عن تفاصيل جديدة ، الإثنين، حول ضحايا حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة التي تحطمت، صباح الأحد، بعد دقائق على إقلاعها من العاصمة أديس أبابا باتجاه العاصمة الكينية نيروبي.

وذكرت الوكالة أن ثلاثة أطباء نمساويين ودبلوماسي نيجيري وزوجة وأبناء برلماني سلوفاكي، وأستاذ جامعي وكاتب ساخر كندي، كانوا بين ضحايا الطائرة المنكوبة.

وأسفر الحادث عن مصرع 157 شخصا من 35 دولة.

والأحد، أكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية (رسمية)، نقلا عن متحدث باسم شركة “الخطوط الجوية الإثيوبية” (لم تسمه) عدم وجود ناجين من حادث الطائرة بوينغ 737، التي تحطمت قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا).